В Минске обыскали квартиру задержанных журналистов из России

Люди, которые проводят обыски, не представились и не пустили адвоката Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Неизвестные провели обыск в минской квартире, которую снимали задержанные журналисты телеканала «Дождь». Об этом каналу сообщил адвокат Антон Гашинский.

«В квартире, которую снимали в Минске журналисты „Дождя“, начался обыск. Обыск проводят люди в штатском, они не представились и адвоката не пустили», — сообщает телеканал «Дождь» в своем telegram-канале. Позже появилось уточнение, что обыск завершился. Ничего изъято не было.

Двух журналистов и оператора из России задержали в Минске в воскресенье, 9 августа. В этот день проходят выборы президента Белоруссии. Как позже заявила представитель МИД России Мария Захарова, российских журналистов задержали, потому что у них не было аккредитации. К разрешению ситуации с сотрудниками «Дождя» подключилось посольство России в Белоруссии, передает деловое издание «Взгляд».

В день выборов на въездах в Минск дежурят патрули МЧС и ГАИ, а также военные джипы. У водителей выборочно проверяют документы, передает РИА «Новости». Одновременно в стране проходят многочисленные акции протеста, на которых полиция задерживает оппозиционеров.

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