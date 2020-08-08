В центре Минска накануне выборов начались задержания. ВИДЕО

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«Собрание разгневанных пермяков». Пермь , автозак, омон
Сотрудники ОМОНа задерживают протестующих Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Участников несанкционированных митингов в Минске задерживает ОМОН накануне президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Два сотрудника ОМОНа посадили одного из активистов в автозак и увезли», — сообщает издание. Отмечается, что митинг проходит на проспекте Независимости. Автомобилисты сигналят в поддержку акции и выставляют из окон флаги.

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Выборы в президенты Белоруссии назначены на 9 августа. По результатам досрочного голосования, проходящего со вторника, 4 августа, явка составила 32,24 процента. В преддверии голосования в Минске проходят несанкционированные митинги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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