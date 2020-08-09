09 августа 2020
08 августа 2020
07 августа 2020
06 августа 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 10 августа. 700 домов останутся без горячей воды, в депутатском сквере построят новый парк аттракционов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Екатеринбург, опрессовки, робот, проверка труб, теледиагностика труб, самоходная система телеметрии
С 10 по 21 августа без горячей воды останутся 700 тюменских домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Второй этап опрессовок начнется в Тюмени — в облсуд назначен новый зампредседателя облсуда — новый парк аттракционов появится в Тюмени. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:

В Тюмени продолжились опрессовки

  • С 10 августа в Тюмени стартует новый этап опрессовок. Без горячей воды останутся 700 домов на 13 улицах города. Работы продлятся до 21 августа.

В облсуд назначен новый зампредседателя

В Тюмени построят второй парк аттракционов

  • В сквере «Современник» могут построить еще один парк развлечений. Там не будет экстремальных горок, самое главное, что планирует сделать собственник — колесо обозрения из Италии, стоимостью в миллион евро.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Экономика Дом Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...