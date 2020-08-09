С 10 по 21 августа без горячей воды останутся 700 тюменских домов
Второй этап опрессовок начнется в Тюмени — в облсуд назначен новый зампредседателя облсуда — новый парк аттракционов появится в Тюмени. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 10 августа — в обзоре URA.RU:
В Тюмени продолжились опрессовки
- С 10 августа в Тюмени стартует новый этап опрессовок. Без горячей воды останутся 700 домов на 13 улицах города. Работы продлятся до 21 августа.
В облсуд назначен новый зампредседателя
- Президент РФ Владимир Путин сроком на шесть лет назначил заместителем председателя Тюменского областного суда Дмитрия Гудожникова, который является сыном бывшего начальника милиции ХМАО Николая Гудожникова.
В Тюмени построят второй парк аттракционов
- В сквере «Современник» могут построить еще один парк развлечений. Там не будет экстремальных горок, самое главное, что планирует сделать собственник — колесо обозрения из Италии, стоимостью в миллион евро.
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