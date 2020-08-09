Сын одиозного экс-главы милиции ХМАО сделал карьеру в Тюмени

До Тюмени судья Дмитрий Гудожников работал в Нефтеюганске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин назначил заместителем председателя Тюменского областного суда Дмитрия Гудожникова. Это сын бывшего начальника милиции ХМАО Николая Гудожникова.

«Назначить на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Тюменского областного суда Гудожникова Дмитрия Николаевича», — говорится в указе президента. Документ опубликован на портале правовых актов.

Гудожников работал в МВД в Пензе, а с середины нулевых — федеральным судьей в Нефтеюганском городском суде. В начале 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала его на аналогичную должность, но в Тюменский облсуд.

В 2011 году судья пытался отселить мать-одиночку Татьяну Евсютину от ее ребенка. Как тогда писало URA.RU, Гудожников оказывал помощь ее бывшему мужу и нефтегазовому бизнесмену Николаю Пухлову. В конфликт экс-супругов даже вмешался тогдашний детский обмудсмен в России Павел Астахов.

Отец Дмитрия Николай Гудожников с декабря 2005 по апрель 2011 года возглавлял УВД ХМАО-Югры. Источники URA.RU заявляли, что в то время друзья Гудожникова-старшего занимали высокие должности в правоохранительных структурах региона. Его родственники также работали в силовых органах и органах юстиции. Дочь Елена была инспектором бухгалтерского учета финансово-экономического отдела УВД ХМАО в звании старшего лейтенанта милиции, племянник Антон Камадей — следователем Нефтеюганского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по ХМАО. В апреле 2011 года Дмитрий Медведев в статусе президента России уволил Гудожникова-старшего с поста главного силовика ХМАО.