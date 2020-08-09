Названы российские курорты с самым теплым морем

Выяснилось, на каких российских курортах самая теплая вода. Лучше всего море прогрелось в популярном у туристов Сочи, утверждает научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В Туапсе и Сочи температура воды составляет 27 градусов, в Геленджике чуть ниже — 26 градусов», — приводит ТАСС слова Вильфанда. До 25 градусов море нагрелось сразу на пяти курортах России. Среди них Анапа, Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта. Часть Черного моря в Крыму, по данным метеоролога, не так хорошо прогрелась.
При этом в другие регионы страны нагрянула непогода. Так в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС ливни, сильный ветер и град продлятся как минимум до 11 августа.
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