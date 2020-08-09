09 августа 2020

Названы российские курорты с самым теплым морем

© Служба новостей «URA.RU»
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Крым., крым, море берег, природа, отпуск, юбк
Самая высокая температура воды — 27 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выяснилось, на каких российских курортах самая теплая вода. Лучше всего море прогрелось в популярном у туристов Сочи, утверждает научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Туапсе и Сочи температура воды составляет 27 градусов, в Геленджике чуть ниже — 26 градусов», — приводит ТАСС слова Вильфанда. До 25 градусов море нагрелось сразу на пяти курортах России. Среди них Анапа, Ялта, Феодосия, Евпатория и Алушта. Часть Черного моря в Крыму, по данным метеоролога, не так хорошо прогрелась.

При этом в другие регионы страны нагрянула непогода. Так в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС ливни, сильный ветер и град продлятся как минимум до 11 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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