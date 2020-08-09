Политолог Павловский обвинил Лукашенко в силовом захвате власти

Предсказать, будет ли революция в Белоруссии, пока сложно. При этом белорусский президент Александр Лукашенко уже в панике и пытается устроить силовой захват власти, считает политолог Глеб Павловский.
«Фактически речь идет о силовом захвате власти. Революции очень трудно предсказывать. Непонятно, как поведут себя дальше люди. И что будет делать Лукашенко, тоже непонятно», — цитирует Павловского «Московский Комсомолец».
При подготовке к выборам белорусский президент создал у народа уверенность, что снижение его поддержки колоссально, считает политолог. Кроме того, Лукашенко успел поссориться с Москвой, взяв антироссийский курс в попытке перейти к чисто силовому правлению, объяснил Павловский.
Эксперт считает, что сейчас президент ведет себя глупо и обезумел от паники. Десятки процентов голосов просто приписаны, говорит политолог. Эти и другие факторы косвенно указывают на то, что Лукашенко теряет контроль над ситуацией, заключил Павловский.
Глава российской партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президента Белоруссии ждет та же судьба, что постигла экс-главу Украины Виктора Януковича. Жириновский заявил, что поддерживает протестующих в Белоруссии. Тем временем в Минске силовики уже применяют гранаты против демонстрантов, пишет телеканал 360.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.