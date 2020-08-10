Россияне стали меньше пить

Продажи алкоголя сократились на 15%, а цена на него упала Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С середины апреля 2020 года продажи алкоголя в России резко упали. К середине июля они так и не достигли таких же объемов, как в прошлом году, говорит статистика оператора фискальных данных «Такском».

«Продажи алкоголя в России с марта по июль 2020 года снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводит данные «Такскома» « Федеральное агентство новостей ». Даже падение цен на алкоголь на 2% не спасло отрасль от снижения продаж. Средняя цена за бутылку сейчас составляет около 203 рублей.

Меньше всего россияне стали покупать шампанское, его продажи рухнули сразу на 30%. На 13% реже покупается крепкий алкоголь от водки до ликеров. На третьем и четвертом месте пиво и вино, они сократили объемы продаж всего на 9% и 7% соответственно.

При этом, несмотря на падение спроса, крепкий алкоголь продолжает доминировать по общему числу продаж, они составляют 46%. Пиво занимает вторую строчку — 42%.

В конце июля правительство придумало, как заставить автомобилистов перестать садиться пьяными за руль. Теперь Минпромторг РФ думает, как массово внедрить алкозамки в машины россиян.

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