Дети составляют менее 7% больных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус не будет опасен для школьников осенью. Наиболее страшной угрозой станет обычная сезонная вспышка ОРВИ, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Для коронавируса нужен длительный контакт, нужна доза возбудителя определенная и только тогда человек заболевает. Для ОРВИ и риновирусов достаточно мимолетного контакта», — объяснил инфекционист свое мнение в интервью с радио Sputnik. Чтобы заразиться ОРВИ детям хватит и просто пребывания в одном помещении.

Зато COVID-19 дети болеют гораздо реже взрослых. Они составляют только 5-7% от всего числа зараженных. Если школьников рассадить по разным партам, то между ребятами не будет длительного контакта, и риск заболеть коронавирусом упадет в разы, говорит Тимаков.

7 августа стало известно о мерах профилактики коронавируса, которые собираются ввести в школах в Свердловской области. Из-за этого ученикам придется раньше вставать.

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