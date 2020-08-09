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На Свердловскую область надвигаются ливни и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зонтик, осадки, набережная реки исеть, дождь
В Екатеринбурге продолжатся сильные дожди Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области ожидается похолодание и пасмурная погода, а также дожди и сильный ветер. Об этом сообщают в Уралгидрометцентре.

«Облачно с прояснениями, дождь, возможна гроза», — говорится на сайте ведомства. Днем 10 августа в области температура будет от 16 до 20 градусов, порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. 11 августа синоптики прогнозируют дожди, ночью температура будет в районе 10-15 градусов, днем — 13-15 градусов. Порывы ветра во вторник будут до 15 метров в секунду.

Небольшое потепление в регионе будет в среду, температура днем будет достигать до 20 градусов. По данным Уралгидрометцентра, 12 августа будет переменная облачность, ночью вероятны небольшие дожди.

Ранее в ГУ МЧС в Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 11 августа. По данным ведомства, в начале недели в регионе будут ливни и шквалистый ветер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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