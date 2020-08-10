Правозащитники сообщили об одном погибшем на протестах в Минске

На погибшего и еще трех человек наехал спецтранспорт (Архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В ходе протестов, произошедших в ночь с 8 на 9 августа в Минске погиб один человек. Это произошло из-за действий спецслужб, сообщает представитель правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.

«Есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — цитирует Стефановича ТАСС. Еще три человека пострадали. При этом МВД не предоставляет официальных данных о погибшем.

Также правозащитники сообщают о задержании десятков человек. По данным «Весны», в ходе протестов силовики задержали от 80 до 120 человек. Их фамилии уже известны. Российские дипломаты в Белоруссии проверяют, есть ли среди задержанных граждане России.

Белорусские правоохранители заявили о нескольких уголовных делах, возбужденных после протестов. Их фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, пишет агентство Nation news. Политолог Глеб Павловский считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко просто в панике и пытается силой удержать власть.

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