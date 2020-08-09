09 августа 2020
08 августа 2020

Свердловский ЗАГС зачистил сайт от данных о смертях в эпидемию. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, инфекция, защитная одежда, врач, медики, пациент, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Власти перестали сообщать о количестве умерших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Управление ЗАГС по Свердловской области отредактировало раздел «Статистические данные» на официальном сайте. Оттуда исчезли данные о числе зарегистрированных смертей, которые до последнего времени ежемесячно появлялись на сайте.

С официального сайта управления исчезли таблицы данными, где ежемесячно фиксировалось количество записей гражданского состояния о смертях, рождаемости и других событиях. Также пропали диаграммы, где была показана динамика изменений этих данных. «Мы вам в пятницу ответили на официальный запрос, там предельно понятно было», — заявила в ответ на вопрос корреспондента URA.RU о пропавшей статистике замдиректора управления Елена Пономарева. От дальнейших комментариев она отказалась.

Раньше раздел начинался с этих данных
Фото: скрин управления ЗАГС по Свердловской области
Отредактированная версия раздела
Фото: скрин управления ЗАГС по Свердловской области

Последний раз данные о числе умерших в Свердловской области публиковались на сайте по итогам июня. Тогда количество смертей превышало уровень прошлого года за тот же период на 934 случая.

Последние данные о количестве зарегистрированных смертей в Свердловской области сообщали в июне

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области начали скрывать статистическую информацию, касающуюся смертности населения на фоне эпидемии коронавируса. В ответе на запрос URA.RU в Управлении ЗАГС Свердловской области заявили, что регулярно такую статистику там не ведут. «Сведения по актам гражданского состояния, составленным отделами ЗАГС на территории Свердловской области, а также принятым заявлениям на регистрацию актов формируются и размещаются ежеквартально», — сообщили в Управлении.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...