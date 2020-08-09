Власти перестали сообщать о количестве умерших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Управление ЗАГС по Свердловской области отредактировало раздел «Статистические данные» на официальном сайте. Оттуда исчезли данные о числе зарегистрированных смертей, которые до последнего времени ежемесячно появлялись на сайте.

С официального сайта управления исчезли таблицы данными, где ежемесячно фиксировалось количество записей гражданского состояния о смертях, рождаемости и других событиях. Также пропали диаграммы, где была показана динамика изменений этих данных. «Мы вам в пятницу ответили на официальный запрос, там предельно понятно было», — заявила в ответ на вопрос корреспондента URA.RU о пропавшей статистике замдиректора управления Елена Пономарева. От дальнейших комментариев она отказалась.

Раньше раздел начинался с этих данных Фото: скрин управления ЗАГС по Свердловской области

Отредактированная версия раздела Фото: скрин управления ЗАГС по Свердловской области

Последний раз данные о числе умерших в Свердловской области публиковались на сайте по итогам июня. Тогда количество смертей превышало уровень прошлого года за тот же период на 934 случая.

Последние данные о количестве зарегистрированных смертей в Свердловской области сообщали в июне

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области начали скрывать статистическую информацию, касающуюся смертности населения на фоне эпидемии коронавируса. В ответе на запрос URA.RU в Управлении ЗАГС Свердловской области заявили, что регулярно такую статистику там не ведут. «Сведения по актам гражданского состояния, составленным отделами ЗАГС на территории Свердловской области, а также принятым заявлениям на регистрацию актов формируются и размещаются ежеквартально», — сообщили в Управлении.