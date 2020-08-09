Челябинский губернатор объявил о закрытии ковидных баз

Алексей Текслер заявил о возвращении медучреждения к обычной работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что с 10 августа в регионе начнут закрываться несколько баз для лечения ковидных больных. Это заявление Текслер сделал во время осмотра новой медицинской техники, передает корреспондент URA.RU. Речь идет о тех учреждениях, в которых были развернуты госпитали для лечения больных COVID-19.

«С сегодняшнего дня мы начинаем восстанавливать профильную медицинскую помощь на наших медицинских базах, — сообщил представителям СМИ Текслер. — Уже с сегодняшнего дня перестанут поступать ковидные больные в областной перинатальный центр и гинекологическое отделение горбольницы №1 (Челябинск), в центр материнства и детства Магнитогорска. В ближайшие дни начнем перепрофлировать областную больницу №2 и горбольницу №11 Челябинска».

По словам Текслера все учреждения будут подготовлены к работе в обычном режиме. «Мы начали активно восстанавливать всю профильную медицинскую деятельность. Вы видите, что ситуация с ковидом в регионе улучшается, при этом мы призываем граждан и организации соблюдать масочный режим, а также все требования профилактики », — заявил Текслер.

По данным областного оперативного штаба в регионе сохраняется тенденция по снижению числа новых заболевших. По данным на 10 августа зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 98). С начала пандемии произошло 12 803 случая заражения, сейчас лечение проходят 3690 южноуральцев.