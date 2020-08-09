09 августа 2020
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Челябинский губернатор объявил о закрытии ковидных баз

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, текслер алексей, рука лицо
Алексей Текслер заявил о возвращении медучреждения к обычной работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что с 10 августа в регионе начнут закрываться несколько баз для лечения ковидных больных. Это заявление Текслер сделал во время осмотра новой медицинской техники, передает корреспондент URA.RU. Речь идет о тех учреждениях, в которых были развернуты госпитали для лечения больных COVID-19.

«С сегодняшнего дня мы начинаем восстанавливать профильную медицинскую помощь на наших медицинских базах, — сообщил представителям СМИ Текслер. — Уже с сегодняшнего дня перестанут поступать ковидные больные в областной перинатальный центр и гинекологическое отделение горбольницы №1 (Челябинск), в центр материнства и детства Магнитогорска. В ближайшие дни начнем перепрофлировать областную больницу №2 и горбольницу №11 Челябинска».

По словам Текслера все учреждения будут подготовлены к работе в обычном режиме. «Мы начали активно восстанавливать всю профильную медицинскую деятельность. Вы видите, что ситуация с ковидом в регионе улучшается, при этом мы призываем граждан и организации соблюдать масочный режим, а также все требования профилактики », — заявил Текслер.

По данным областного оперативного штаба в регионе сохраняется тенденция по снижению числа новых заболевших. По данным на 10 августа зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 98). С начала пандемии произошло 12 803 случая заражения, сейчас лечение проходят 3690 южноуральцев.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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