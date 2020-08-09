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Челябинская область поставила рекорд по заражениям коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер встретился с ватерпольной командой «Динамо-Уралочка». Челябинск, девушка, маска защитная
Главное требование к южноурльцам — носить маски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 10 августа зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 98), сообщили URA.RU в оперативном штабе. Озвученный показатель учитывает 11 сотрудников регионального минэкологии, выявленных 9 августа, но остается минимальным за последние несколько месяцев.

«С начала пандемии произошло 12 803 случая заражения, сейчас лечение проходят 3690 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 41 года до 84 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 90 человек, с начала пандемии — 8787 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 23 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. При этом большая часть ограничений отменена, последний «пакет» снятия запретов губернатор Алексей Текслер утвердил в прошлую пятницу.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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