Челябинская область поставила рекорд по заражениям коронавирусом

Главное требование к южноурльцам — носить маски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 10 августа зафиксировано 89 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 98), сообщили URA.RU в оперативном штабе. Озвученный показатель учитывает 11 сотрудников регионального минэкологии, выявленных 9 августа, но остается минимальным за последние несколько месяцев.

«С начала пандемии произошло 12 803 случая заражения, сейчас лечение проходят 3690 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 41 года до 84 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 90 человек, с начала пандемии — 8787 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 23 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. При этом большая часть ограничений отменена, последний «пакет» снятия запретов губернатор Алексей Текслер утвердил в прошлую пятницу.