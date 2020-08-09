В Кургане за две недели до Дня города не готова афиша

Власти сообщили, что, на данный момент, афиша составляется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Афиша Дня города Кургана находится в процессе составления. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В настоящее время составляется афиша мероприятий, которые в День города Кургана, 22 августа 2020 года, пройдут на открытом воздухе», — рассказали URA.RU в мэрии. Представители администрации отметили, что афиша будет размещена на официальном сайте города.

При этом, маловероятно, что 22 августа пройдут традиционные крупные мероприятия. «В связи с угрозой распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) все крупные культурно-массовые мероприятия отменены», — добавили в мэрии.

День города в Кургане будут начнут праздновать с 15 августа. В июле власти планировали, помимо площади имени Ленина, задействовать набережную и новые благоустроенные скверы.