09 августа 2020
08 августа 2020
07 августа 2020

В Кургане за две недели до Дня города не готова афиша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города. Курган, площадь ленина, день города курган, дети танцуют
Власти сообщили, что, на данный момент, афиша составляется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Афиша Дня города Кургана находится в процессе составления. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В настоящее время составляется афиша мероприятий, которые в День города Кургана, 22 августа 2020 года, пройдут на открытом воздухе», — рассказали URA.RU в мэрии. Представители администрации отметили, что афиша будет размещена на официальном сайте города.

При этом, маловероятно, что 22 августа пройдут традиционные крупные мероприятия. «В связи с угрозой распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) все крупные культурно-массовые мероприятия отменены», — добавили в мэрии.

День города в Кургане будут начнут праздновать с 15 августа. В июле власти планировали, помимо площади имени Ленина, задействовать набережную и новые благоустроенные скверы.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Культура Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...