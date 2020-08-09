Пермяки стали тяжелее переносить коронавирус

За сутки в Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Более 80% пермяков, заразившихся коронавирусом, отправили в больницы. Только 12 человек из 67 заболевших COVID-19 жителей Пермского края за минувшие сутки проходят лечение амбулаторно.

«Пермский край — 67 [новых случаев заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. «55 человек проходят лечение в больницах, 12 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей», — уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) увеличился до 0,99 (9 августа — 0,95, 8 августа — 0,94). Всего в регионе подтверждено 6572 случая заболевания COVID-19, 289 человек в результате болезни скончались (+2 за сутки), 4683 — выздоровели (+36 за сутки).

О более тяжелой форме течения заболевания может свидетельствовать тот факт, что еще 2 месяца назад в больницы региона попадало гораздо меньше людей с подтвержденным диагнозом: 10 июня — 34 из 93 заболевших, 9 июня — 43 из 65, 8 июня — 38 из 67. При этом полтора месяца назад изменились правила госпитализации в Прикамье — теперь в больницу попадают только те пациенты, у которых поражено более 25%. Ранее госпитализация была показана при любом проценте поражения легких.