В Центральном округе назначен новый командующий армией ВВС и ПВО

Генерал Владимир Мельников переведен в Екатеринбург из Хабаровска Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Центральном военном округе назначен новый командующий 14 армией ВВС и ПВО генерал-майор Владимир Мельников. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Генерал-майор Владимир Мельников приехал в Екатеринбург из Восточного военного округа, где занимал должность начальника штаба 11 армии ВВС и ПВО. В ЦВО он сменил генерал-лейтенанта Александра Татаренко, который ушел на пенсию. Как сообщает сайт министерства обороны РФ, на новом месте генерал Мельников уже принял участие в церемонии принятия присяги более 100 военнослужащих трех воинских частей авиационного объединения Центрального военного округа.

14 армия ВВС и ПВО была создана в 1952 году, в 2009 году переформирована во 2-е командование ВВС и ПВО Центрального военного округа. Армия вновь сформирована в 2015 году для прикрытия 29 субъектов РФ и 3 тысяч километров госграницы. На вооружении 14-й армии ВВС и ПВО находятся перехватчики МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-24 и Ми-26, зенитные ракетные системы С-300ПС и другая техника.

Бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8АМТШ из 14 армии принимают участие в операции в Сирии. Указом президента Российской Федерации «за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность дислоцирующийся в Челябинской области 2-й смешанный авиационный полк гвардейской смешанной авиационной дивизии 14-й армии награжден орденом Суворова».

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