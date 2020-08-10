Россиянам, прибывающим в Турцию, придется соблюдать карантин

Российским туристам придется ежедневно проходит процедуру термометрии Фото: Нина Калинина © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российское посольство разъяснило правила тестирования на коронавирус и карантина для прибывающих в Турцию туристов. Информация опубликована в официальном facebook-аккаунте посольства России в Анкаре.

Во время перелета в Турцию пассажирам в обязательном порядке нужно заполнить предоставляемую перевозчиком анкету, в которой указывается конечный пункт назначения туриста и адрес его проживания в стране (наименование отеля). Анкету нужно сдать, проходя паспортный контроль. Данные заносятся в общую базу МВД.

Перед самим паспортным контролем всем туристам измерят температуру. Если она выше 37,8 градуса, пассажира изолируют и через полчаса проводят повторные измерения. Если она сохраняется, делается бесплатный тест на коронавирус. По его результату принимается дальнейшее решение — пассажир либо покидает аэропорт и направляется в отель, либо его отправляют больницу.

Туриста без симптомов изолируют в гостинице под наблюдением отдельного врача. Пребывание на карантине будет для него бесплатным. В отеле заболевшему также будут постоянно измерять температуру.

Турция стала доступна для россиян с 1 августа этого года после того, как премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Вскоре после открытия границ, по информации Nation News, турецкие власти зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом.

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