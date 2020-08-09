Бард Новиков отсудил у государства 1 млн по делу «Бухты Квинс»

Александр Новиков добился финансовой компенсации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело барда Новикова

Бард Александр Новиков добился в суде реабилитации за привлечение к уголовной ответственности по делу «Бухты Квинс». Решение принято в Ленинском суде Екатеринбурга.

«Взыскать в пользу Новикова Александра Васильевича с министерства финансов Российской федерации», — сообщили URA.RU в Ленинском суде. Новиков потребовал гражданской реабилитации и 1 млн рублей компенсации от государства после того, как поменялся его статус с обвиняемого на свидетеля в деле «Бухты Квинс». Ранее аналогичный иск в Ленинском суде был отвергнут и был возвращен после апелляционной жалобы в Свердловский областной суд.

При строительстве ЖК «Бухта Квинс» были украдены 54 млн рублей пайщиков. Лариса Ассонова — бухгалтер ООО «Домбери», через которое велось финансирование строительства, — пошла на сделку со следствием и рассказала, как отвозила деньги домой Новикову и Шилиманову. В суде она дала показания, что отвезла Новикову более 20 млн рублей. В итоге Ассоновой дали минимальный срок — четыре года колонии, женщина отсидела и вышла на свободу.

Прокуратура несколько раз возвращала материалы следователю, пока Новиков не исчез из дела как обвиняемый. Теперь на скамье подсудимых остается один Шилиманов. Приговор Шилиманову по делу «Бухты Квинс» должен был быть оглашен весной, но перенесен на неопределенный срок из-за карантина по коронавирусу в СИЗО.

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