Мишустин раскрыл, когда зарегистрируют вакцину от коронавируса

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин уверен, что регистрации российской вакцины от COVID-19 осталось ждать недолго Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что в правительстве ожидают, когда будет зарегистрирована отечественная вакцина. «В ближайшее время, надеюсь», — цитирует ТАСС Мишустина. Также премьер напомнил о требовании президента РФ Владимира Путина обеспечить стабильную работу больниц даже в условиях повышенной нагрузки в осенне-зимний период. Кроме того, Мишустин попросил министра финансов Антона Силуанова в ближайшее время рассмотреть выделение средств на вакцинацию от гриппа.

Ранее директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина уже готова и будет зарегистрирована до 12 августа. Эксперт подчеркнул, что препарат безопасен и через него невозможно заразиться коронавирусом.

Однако вирусолог Александр Чепурнов отметил, что российские разработчики вакцины от коронавируса по-прежнему не представили ни одной научной публикации. Это вызывает сомнения в качестве препарата.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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