В ход сбора подписей за возвращение прямых выборов мэров вмешалась погода Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за непогоды число собираемых подписей за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга и других свердловских городов (на котором, как писало URA.RU, пытается заработать депутат гордумы Константин Киселев) сократилось в три раза. Об этом агентству сообщил лидер инициативной группы, депутат гордумы Андрей Пирожков. Если в субботу, 8 августа, активистам удалось собрать 608 подписей, то уже на следующий день этот показатель составил 229 подписей.

«Действительно, из-за дождей, которые в воскресенье шли практически весь день, в воскресенье удалось собрать не так много подписей, как нам хотелось бы. Но в целом от темпа мы не отбились, и есть уверенность, что необходимое количество [подписей] мы соберем. Ориентируемся на 12-15 тысяч», — сказал Пирожков. Сейчас собрано более 5,2 тысячи подписей (к 11 сентября необходимы 10 тысяч подписей), уточнил он. За пределами Екатеринбурга кампания пока не набрала нужные обороты.

Ранее URA.RU писало, что информационную поддержку инициативной группе оказывает депутат гордумы Екатеринбурга от «Яблока» Константин Киселев (который не входит в число организаторов кампании). Его участие в акции источники URA.RU расценивают как попытку заработать на протесте, пока его коллеги не предпринимают активных действий из-за перемирия, заключенного перед ежегодным отчетом мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в гордуме. Также Киселев может торпедировать соглашение между сторонами конфликта.

«Я абсолютно поддерживаю возврат прямых выборов мэра и буду поддерживать всегда. Я сделаю все, чтобы подписи были собраны, и делаю все для этого», — сказал Киселев в разговоре с URA.RU, признав, что действительно не принимает непосредственного участия в работе организаторов кампании.

Последние дни показывают спад интереса к теме сбора подписей и со стороны СМИ. Так, если 4-го, 5-го и 6 августа, когда власти пытались остановить работу сборщиков, число публикаций, по данным системы «АПИ-Мониторинг», было 40, 76 и 55 соответственно, то в последующие дни этот показатель существенно снизился (27 публикаций 7 августа, одна публикация 8 августа, 14 публикаций 9 августа и семь — 10-го).