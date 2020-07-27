Участие в кампании Константина Киселева срывает перемирие во власти Екатеринбурга, считают источники URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инициативная группа начала сбор подписей за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга: рядом с Драмтеатром начала работу первая точка, где горожане могут поддержать законопроект. Об этом сообщается на странице инициативной группы в Facebook. Собеседники агентства в городских структурах власти обращают внимание на то, что активистов поддержал депутат гордумы Константин Киселев, который таким образом нарушает перемирие между гордумой и мэрией.

Анонсируя начало сбора подписей, Киселев в Facebook назвал управление городом «бестолковым» и вновь напомнил об отставке Высокинского. «Он [Киселев] дезавуирует перемирие [между гордумой и мэрией, заключенное в конце мая], договоренности о том, что как минимум летом политической напряженности в городе быть не должно. Своими заявлениями и действиями депутат дестабилизирует обстановку во власти», — отмечает источник URA.RU в «сером доме».

Инициативная группа (в которую среди прочих входят представители городской оппозиции) решила начать сбор подписей, не дожидаясь опубликования своего проекта в «Областной газете», как того требует закон. По мнению группы, региональные власти намеренно затягивают сроки опубликования, чтобы у горожан было меньше времени на то, чтобы собрать десять тысяч подписей до 11 сентября. На данный момент активистам удалось собрать 500 подписей (пункт сбора работает с 12:00 до 20:00). «Считайте, что началась артподготовка. Мы сразу же получили поддержку „тяжелой артиллерии“ — под народной законодательной инициативой подписались [экс-мэр Екатеринбурга] Евгений Ройзман и Константин Киселев», — говорится в сообщении инициативной группы.

Первая точка сбора подписей развернута рядом со сквером у Драмтеатра Фото: страница инициативной группы за возврат выборов мэра в Facebook

Сам Киселев в разговоре с корреспондентом отметил, что не считает свое участие в кампании срывом политического соглашения. «Я не знаю ни о каких договоренностях по поводу вражды или не вражды. Я [во время отчета Высокинского перед гордумой в июне] голосовал против отчета и ни о чем не жалею. Высокинский спровоцировал эту инициативу — я в этом глубоко уверен. Был бы мэр хороший, эта инициатива не появилась бы или появилась бы несколько позже», — сказал Киселев.

Прямые выборы мэра Екатеринбурга были отменены в 2018 году, перед выборами в гордуму Екатеринбурга, по итогам которых уральскую столицу возглавил Александр Высокинский.