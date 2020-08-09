Курганскую компанию оштрафовали за взятку бывшему замгубернатора

Компанию «МостДорРесурс» оштрафовали на миллион рублей за взятку бывшему замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«В 2018 году представитель юридического лица ООО „МостДорРесурс“ передал наличные денежные средства бывшему заместителю губернатора Курганской области за обеспечение своевременной оплаты за счет бюджетных средств работ», — рассказали в ведомстве. Предприятие выполняло работы в рамках госконтрактов.
Мировой судья назначил компании административный штраф в размере миллиона рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Также в отношении представителя организации в городском суде рассматривается уголовное дело, по которому его обвиняют в даче взятки. Компания принадлежит Алексею Мореву. Его родственник ранее признавался, что давал деньги Олегу Пархаеву, которого следствие считало посредником, но заявлял, что это не было взяткой.
Ранее на миллион рублей оштрафовали челябинскую компанию «Стройиндустрия-7» за дачу взятки экс-замгубернатора. Ее директором является родственник Морева. Романа Ванюкова задержали в ноябре 2018 года. 30 июня суд признал его виновным в четырех взятках. Адвокаты бывшего замгубернатора пытаются обжаловать приговор в Курганском областном суде и просят оправдать подзащитного по эпизоду со взяткой от Сергея Морева.
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