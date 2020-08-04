Челябинскую компанию наказали за подкуп курганского чиновника

Челябинская компания «Стройиндустрия-7» оштрафована на миллион рублей за взятку, которую представитель компании передал бывшему заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову. Об этом сообщает пресс-служба зауральской прокуратуры.
«Установлено, что в 2018 году представитель юридического лица ООО „Стройиндустрия-7“ передал наличные денежные средства бывшему заместителю губернатора Курганской области», — отмечают в надзорном органе. Компания работала в Курганской области в рамках госзаказа. Деньги были переданы Ванюкову для обеспечения своевременной оплаты выполненных работ.
В отношении директора «Стройиндустрии-7» Сергея Морева возбуждено уголовное дело. Его обвиняют во взятке Ванюкову (п.«б» ч.4 ст. 291 УК РФ). Дело рассматривает Курганский городской суд, очередное заседание назначено на 14 августа. Параллельно с этим областная прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
«Постановлением мирового судьи обществу назначено наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей», — заявили в прокуратуре. Получить оперативные комментарии Морева URA.RU не удалось. В компании заявили, что он находится на больничном.
Ванюкова задержали в ноябре 2018 года сотрудники СКР и регионального управления ФСБ. 30 июня суд признал его виновным в четырех взятках, в том числе от Морева. Сам Морев в суде признался, что давал деньги Олегу Пархаеву, которого следствие считало посредником, но заявил, что это не было взяткой Ванюкову. Бывший чиновник также отрицал, что брал от Морева деньги, хотя вину в других взятках частично признал. Сейчас адвокаты Ванюкова пытаются обжаловать приговор в Курганском областном суде и просят оправдать подзащитного по эпизоду со взяткой от Морева.
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