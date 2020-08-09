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В мэрии Кургана назначен куратор всех городских строек

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания. Курган, литвинов вадим
Вадим Литвинов назначен директором департамента архитектуры в администрации Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директором департамента архитектуры, строительства и земельных отношений в администрации Кургана назначен Вадим Литвинов, который ранее работал заместителем руководителя в этом ведомстве. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Должность была вакантна с начала апреля.

«К исполнению своих обязанностей он [Литвинов] приступил с 7 августа», — отмечают в мэрии. Литвинов родился в 1968 году, имеет квалификацию «инженер-строитель». В Курганском филиале РАНХиГС он прошел переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».

Литвинов работал в строительных организациях Кургана на должностях от мастера до главного инженера. С июля 2017 года он работал замглавы департамента архитектуры — начальником управления земельных ресурсов и строительства. Награжден знаком «Почетный строитель России».

Предыдущий директор департамента архитектуры Елена Иванова уволилась по собственному желанию в начале апреля. По данным инсайдеров, причиной отставки стало недопонимание с командой губернатора Вадима Шумкова. После ее ухода департаментом архитектуры руководил Литвинов в статусе временно исполняющего обязанности. Позже стало известно, что с должности главного архитектора Кургана уволилась Анна Алексейчук. Свою отставку она объяснила сменой начальства.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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