Мэрию Кургана покинула чиновница из команды экс-губернатора

Елена Иванова, которая возглавляла департамент архитектуры города Кургана с 2014 года, покинула свой пост Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана Елена Иванова уволилась. Информацию URA.RU сообщил источник из политического окружения.

«Елена Геннадьевна работала с 2014 года. Она пришла на свою должность почти одновременно с Эдуардом Гусевым [экс-замгубернатора Алексея Кокорина], с которым работала в Шадринске», — пояснил инсайдер.

Он добавил, что между Ивановой и нынешней командой губернатора [Вадима Шумкова] давно возникло недопонимание. «Это было видно по ситуации с голосованием по поводу парка или строительства храма в 2018 году. Уже тогда возникло разногласие по поводу интерпретации итогов», — вспомнил инсайдер.

В администрации города Кургана уход чиновницы подтвердили: «Елена Геннадьевна уволилась по собственному желанию с 1 апреля». Сейчас обязанности руководителя департамента исполняет заместитель директора — начальник управления земельных ресурсов и строительства Вадим Литвинов.

Уточнить причины ухода у самой Елены Ивановой URA.RU не удалось, так как редакция не располагает ее сотовым телефоном. Получить оперативные комментарии в пресс-службе мэрии не получилось, направлен запрос.