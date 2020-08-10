Долги компании, управлявшей клиникой Persona Nova, превысили 17 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении компании «Мэрилин», которая управляла курганской клиникой пластической хирургии Persona Nova, введена процедура банкротства — наблюдение. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Компания «Мэрилин» обратилась в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве. «Признать требования ООО „Мэрилин“ обоснованными. Ввести в отношении ООО „Мэрилин“ процедуру банкротства — наблюдение сроком на три месяца», — говорится в решении суда. Временным управляющим назначена представитель Ассоциации арбитражных управляющих «Евразия» Наталья Русских.

В заявлении «Мэрилин» указано, что сумма долгов, которые не оспариваются компанией, превышает 17 млн рублей. Среди них 640 тысяч рублей — долги по налогам, около 400 тысяч рублей — по взносам в Пенсионный Фонд РФ, на ОМС и в Фонд социального страхования, 15,8 млн рублей — «долг перед иными кредиторами».

Получить комментарии экс-директора компании Марины Ермаковой URA.RU не удалось. В компании заявили, что такого сотрудника у них нет.

В ноябре 2019 года арбитражный суд отказался признавать «Мэрилин» банкротом. Тогда налоговая служба заявляла о долгах компании в 645 тысяч рублей. Ранее на Persona Nova неоднократно жаловались клиенты. Самый громкий скандал произошел в 2017 году, когда после операции скончалась женщина. Позже жительница Кургана заявляла, что ее грудь буквально «взорвалась» из-за осложнений после ее коррекции. Из-за нарушений прав клиентов с 2017 по 2019 годы Курганский городской суд постановил ликвидировать ООО «Мэрилин». Позже областной суд это решение отменил.