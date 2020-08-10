Минздрав РФ просят отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию первой российской вакцины от коронавируса необходимо отложить до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. Об этом говорится в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), в работе которой участвует ряд крупных биофармацевтических компаний, в том числе Bayer, AstraZeneca, Novartis. Документ направлен на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.
Стремление как можно быстрее завершить разработку вакцины от COVID-19 в АОКИ назвали пережитком «героической парадигмы», тогда как современная медицина придерживается стандартов, снижающих риски для людей. «В героическую парадигму укладываются многие из смелых экспериментов пионеров вакцинации, которые сегодня не одобрил бы ни один комитет по этике», — цитирует РБК содержание письма.
Эксперты напомнили, что участие в испытаниях разрабатываемой вакцины приняли менее ста человек, тогда как в ходе третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах человек. На сегодняшний день, отмечают в АОКИ, ничего неизвестно о том, каким будет качество препарата, нет никаких данных о безопасности вакцины для пожилых людей и непонятно, каким будет массовое производство вакцины.
Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована до 12 августа, пишет «Утро.ру». Однако многие вирусологи сомневаются в качестве и безопасности препарата и советуют россиянам хорошо задуматься, стоит ли ставить прививку от COVID-19 в ближайшее время.
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