09 августа 2020
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Власти объяснили причины массовой гибели рыбы в тюменской реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, рыба, грязная вода, мертвая рыба, экология
В массовой гибели рыбы в Тобольском районе будет разбираться спецкомиссия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Массовая гибель рыбы в реке Аталык в районе деревни Нижнерепино Тобольского района произошла из-за жителей соседнего села. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь главый районной администрации Ольга Коротких. Там уточнили, что жители Булашовского сельского поселения сделали насыпь, которая привела к обмелению водоема.

«Дамбу в районе реки Аталык не строят. Жители Булашовского сельского поселения самовольно обустроили насыпь, которая стала причиной обмеления реки в районе деревни Нижнерепино», — пояснила Коротких агентству.

Она добавила, что в администрации создали комиссию, которая будет на месте разбираться в ситуации. Ранее агентство писало о том, что жители Тобольского района пожаловались в соцсетях на массовую гибель рыбы в реке Аталык. Они предположили, что водоем обмелел из-за строительства дамбы в соседнем селе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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