Власти объяснили причины массовой гибели рыбы в тюменской реке

Массовая гибель рыбы в реке Аталык в районе деревни Нижнерепино Тобольского района произошла из-за жителей соседнего села. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь главый районной администрации Ольга Коротких. Там уточнили, что жители Булашовского сельского поселения сделали насыпь, которая привела к обмелению водоема.
«Дамбу в районе реки Аталык не строят. Жители Булашовского сельского поселения самовольно обустроили насыпь, которая стала причиной обмеления реки в районе деревни Нижнерепино», — пояснила Коротких агентству.
Она добавила, что в администрации создали комиссию, которая будет на месте разбираться в ситуации. Ранее агентство писало о том, что жители Тобольского района пожаловались в соцсетях на массовую гибель рыбы в реке Аталык. Они предположили, что водоем обмелел из-за строительства дамбы в соседнем селе.
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