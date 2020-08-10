Адвокат: Сафронову запретили общаться с родственниками

Арестованному журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который больше месяца находится в СИЗО, запретили общаться с родственниками. Об этом сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.
«Сафронову запретили телефонные звонки и свидания с родственниками», — передает слова Павлова «Эхо Москвы».
Советник главы Роскосмоса и экс-корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов арестован до 6 сентября, напоминает RT. Его подозревают в государственной измене и работе на чешские спецслужбы. При этом адвокат Сафронова и его бывшие коллеги считают, что дело связано исключительно с его журналистской деятельностью.
Ранее Иван Павлов заявил, что следователь предлагал Сафронову сделку, в рамках которой он должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Однако Сафронов отказался от сделки со следствием, пишет «Национальная служба новостей».
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