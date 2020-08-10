10 августа 2020

Адвокат: Сафронову запретили общаться с родственниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение решения суда Ивану Сафронову. Москва, сафронов иван
Сафронову запретили пользоваться телефоном и общаться с родными Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Арестованному журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который больше месяца находится в СИЗО, запретили общаться с родственниками. Об этом сообщил его адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

«Сафронову запретили телефонные звонки и свидания с родственниками», — передает слова Павлова «Эхо Москвы».

Советник главы Роскосмоса и экс-корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов арестован до 6 сентября, напоминает RT. Его подозревают в государственной измене и работе на чешские спецслужбы. При этом адвокат Сафронова и его бывшие коллеги считают, что дело связано исключительно с его журналистской деятельностью.

Ранее Иван Павлов заявил, что следователь предлагал Сафронову сделку, в рамках которой он должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Однако Сафронов отказался от сделки со следствием, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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