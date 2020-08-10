10 августа 2020

Бывший футболист сборной России избил судью во время матча. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, мяч, футбол, стадион, спорт, игра
Потасовка между футболистом и судьей произошла во время любительского матча Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака», член сборной России Роман Широков на встрече любительских команд напал на главного арбитра матча. По словам организатора турнира Германа Попкова, конфликт завязался на пустом месте.

«Был рядовой эпизод, спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение», =- цитирует Попкова издание «Чемпионат». Предполагается, что арбитр Никита Данченков собирался показать Широкову красную карточку, а тот начал его избивать.

У судьи оказалось разбито лицо, ему потребовалась помощь медиков. Арбит намерен подать в суд на бывшего футболиста, уточняет «Эхо Москвы».

За сборную России Широков выступал с 2008 по 2016 год. В 2008 году на чемпионате Европы завоевал с командой бронзовые медали. В 2016 году футболист решил завершить спортивную карьеру.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Общество Спорт

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...