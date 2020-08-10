Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака», член сборной России Роман Широков на встрече любительских команд напал на главного арбитра матча. По словам организатора турнира Германа Попкова, конфликт завязался на пустом месте.
«Был рядовой эпизод, спор Романа с главным арбитром, а потом пошло избиение», =- цитирует Попкова издание «Чемпионат». Предполагается, что арбитр Никита Данченков собирался показать Широкову красную карточку, а тот начал его избивать.
У судьи оказалось разбито лицо, ему потребовалась помощь медиков. Арбит намерен подать в суд на бывшего футболиста, уточняет «Эхо Москвы».
За сборную России Широков выступал с 2008 по 2016 год. В 2008 году на чемпионате Европы завоевал с командой бронзовые медали. В 2016 году футболист решил завершить спортивную карьеру.
Судья после Широкова. Лицо, шея, тело pic.twitter.com/qih5UlwiYG— Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020
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