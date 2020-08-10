В России планируют вдвое увеличить пособие на детей

Сумма может вырасти с 5,5 до 11 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Пособие на детей от трех до семи лет для малоимущих семей планируют увеличить. Сумма может вырасти с 5,5 до 11-12 тысяч рублей. Поправки и законопроект уже разрабатывает Минтруд РФ.

«Ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет в нынешнем размере оказалось недостаточно для того, чтобы вывести семью из бедности», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Из-за этого министерство «считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году». По данным Минтруда, сейчас средства положены более чем 2 млн детей. Из-за «коронакризиса» число получателей выплат вырастет, считает председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи и детей Сергей Рыбальченко. «Большую часть малоимущих семей составляют многодетные. Сегодня до половины из всех многодетных семей в России живут за чертой бедности. В первую очередь увеличение пособия будет подспорьем именно для них», — отметил Рыбальченко.

По указу президента России Владимира Путина власти оказали помощь россиянам на фоне распространения коронавируса. В августе семьи с детьми от трех до 16 лет могут рассчитывать на пособие в размере 20 тысяч рублей, а на малышей до трех лет выплатят сразу 15 тысяч рублей — по пять тысяч за апрель, май и июнь. В начале августа получение выплат упростили, сократив список необходимых документов. Теперь гражданам не придется предоставлять документы об алиментах. Информацию об этом будут получать с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.

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