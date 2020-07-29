В ПФР раскрыли, кому положены выплаты 35 тысяч рублей на ребенка

Максимальную выплату получат семьи, которые отметили трехлетие ребенка в июне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рамках поддержки семей с детьми в условиях пандемии некоторые семьи смогут получить выплаты до 35 тысяч рублей на каждого ребенка. О порядке выплаты средств рассказали в Пенсионном фонде России.

Ранее по предложению президента РФ Владимира Путина власти оказали помощь семьям с детьми на фоне распространения коронавируса. В результате семьи с детьми от трех до 16 лет могут рассчитывать на пособие в размере 20 тысяч рублей, а на малышей до трех лет россиянам выплатят сразу 15 тысяч рублей — по пять тысяч за апрель, май и июнь. Заявление на выплату можно подать до 1 октября. Однако при этом возник ряд спорных моментов, которые относятся к детям, трехлетие или 16-летие которых пришлось на период выдачи выплат.

«Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая, его семья уже не может претендовать на выплату. Однако если ребенок достиг 16-летия до 1 июля, финансовая поддержка будет выдаваться», — цитирует «Экономика сегодня» разъяснение Пенсионного фонда России.

Семьи с детьми, которым в июне исполнилось три года, могут рассчитывать на выплату 35 тысяч рублей: в сумму входит выплата 15 тысяч рублей за апрель—июнь и две выплаты по 10 тысяч рублей в июне и июле в качестве поддержки детям 3-16 лет. Семьи с детьми, чье трехлетие пришлось на апрель, получат 25 тысяч рублей: эта сумма двух выплат по 10 тысяч рублей и выплата 5 тысяч рублей за апрель. Для детей, которым исполнилось три года в мае, выплатят 30 тысяч рублей: две выплаты по 10 тысяч рублей и две ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме поддержали идею продлить единовременные выплаты на август, передает «Пятый канал». Вместе с тем в июле регионам РФ выделили средства, которые пойдут на ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет. На эти пособия имеют право семьи с детьми от трех до семи лет, если их ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов.

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