Смарт-часы предупредят владельца о коронавирусе

Смарт-часы показывают наличие COVID до появления первых симптомов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Информацию смарт-часов и умных браслетов можно использовать для раннего выявления коронавируса. Ускоренный пульс и увеличение времени сна характерны для 85% инфицированных пациентов. К такому выводу пришли американские ученые из Стэнфордского университета и университета Кейс Вестерн после исследования на пяти тысячах добровольцев.

«Отслеживались три показателя: пульс в состоянии покоя, частота сердечных сокращений, приходящаяся на один шаг при ходьбе, а также продолжительность сна. Анализ показал, что у 85% зараженных коронавирусом испытуемых наблюдалось увеличение данных показателей до появления симптомов», — передают результаты исследований «Известия».

Также в ходе исследования ученые заметили у трех заразившихся COVID испытуемых признаки перенесенного стресса, после которого пациенты впервые почувствовали недомогание. Это может означать наличие связи между уровнем психологической нагрузки и формой проявления коронавируса у человека. Ученые считают, что мониторинг показателей организма с помощью умных часов может стать более действенным методом, чем стандартный тест ПЦР.

Ранее доктор медицинских наук и эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что осенью следует ожидать вторую волну коронавирусной инфекции в мире, не обойдет она и Россию. Он отметил, что подъем заболеваемости ожидается в октябре, и пациенты в этот период будут тяжелее переносить инфекцию, чем те, кто заразился летом. Он также предположил, что медицинские маски придется носить еще два года.

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