Названы продукты, которые портят настроение

Разные продукты способны по-разному влиять на эмоциональное состояние человека. Нейропсихолог Ирина Хангвия рассказала, что не стоит употреблять в пищу, чтобы не испортить себе настроение.
«Продукты, которые точно являются вредителями — это энергетические напитки. Там сначала идет энергетический подъем, а через время резкое падение и состояние становится хуже, чем было изначально», — приводит слова Хангвия радио Sputnik. Энергетики вредят настроению из-за высокого содержания таурина, сравнимого с десятью чашками кофе. Большое количество кофеина тоже портит самочувствие, отметила нейропсихолог.
Также эксперт назвала продукты, которые повышают настроение. Среди них жирная рыба и морская капуста. В таких продуктах содержится полный спектр витаминов и полезный для здоровья йод. Они повышают концентрацию внимания, поддерживают работоспособность и улучшают работу надпочечников. Быстро поднимают настроение шоколад и бананы.
10 августа Роспотребнадзор рассказал, какими продуктами люди травятся чаще всего. В первую очередь ведомство выделило салаты и пирожные с кремом.
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