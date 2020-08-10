Роспотребнадзор выяснил, какой едой травятся чаще всего

Опасную еду не стоит хранить более суток Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Роспотребнадзор выявил, какими продуктами россияне травятся чаще всего. Среди них шаурма, котлеты и пирожные с кремом.

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса, студень», — говорится на сайте ведомства. Самую большую опасность представляют салаты с заправкой майонезом или сметаной. Среди мясных блюд самые опасные — котлеты, паштеты и рулеты. Также Роспотребнадзор напомнил, что на плохо вымытых фруктах и овощах остаются возбудители инфекций.

Чтобы не отравиться ведомство рекомендует готовить все эти блюда дома. Тем, у кого такой возможности нет, стоит внимательно смотреть на дату и время изготовления продукта, а также срок его реализации. Сложные салаты и мясные изделия лучше не хранить дольше суток. Кондитерские изделия с кремом обязательно должны лежать в холодильнике.

Девятого августа Роскачество рассказало, как потребитель может определить, не перебит ли срок годности товара. Так иногда делают недобросовестные продавцы. При этом Минздрав РФ вообще предлагает начать бороться с вредными продуктами. Ведомство хочет ограничить рекламу такой еды, сообщает «Национальная служба новостей».

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