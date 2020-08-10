Челябинские ревизоры отдали силовикам материалы по госпредприятию

Ревизоры КСП передали материалы в прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) передала в прокуратуру материалы проверки государственного унитарного предприятия «Областной центр технической инвентаризации» (ОГУП «ОблЦТИ»). Об этом сообщается в официальном telegram-канале КСП.

«На коллегии утверждены материалы контрольного мероприятия. Выявлены финансовые нарушения на сумму 5,4 млн и нарушения в сфере закупок на сумму 4,5 млн рублей, — говорится в сообщении КСП. — Материалы проверки направлены губернатору, в Законодательное Собрание и прокуратуру Челябинской области».

ОГУП занимается вопросами государственного учета регионального имущества.Его собственником является правительство области. Как сообщают URA.RU источники в силовых структурах, по материалам проверки может быть возбуждено уголовное дело. Ревизия проводилась по поручению губернатора Алексея Текслера. Особое внимание уделялось периоду, когда работу ОГУП курировал экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, занимавший в то время должность вице-губернатора.

До октября 2019 года ОГУП возглавляла Ирина Морозова, давняя знакомая Тефтелева. В коттедже супруга Морозовой Тефтелев в настоящее время отбывает домашний арест. Сам Тефтелев обвиняется в получении взятки.