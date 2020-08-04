Экс-мэр Челябинска отбывает домашний арест в гостях у друга

Евгений Тефтелев переехал в коттедж приятеля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, обвиняемый в коррупции, сменил место домашнего ареста. Это стало известно на заседании Центрального райсуда Челябинска 5 августа, когда решался вопрос о продлении ему меры пресечения, передает корреспондент URA.RU. Ранее экс-мэр отбывал арест в своей квартире в Магнитогорске.

«СНТ „Вишнёвый“, улица Центральная…», — зачитал следователь в ходе суда нынешний адрес Тефтелева. «Вишневый» находится на территории Сосновского района под Челябинском. Коттедж принадлежит бизнесмену Михаилу Морковину.

В декабре, после ареста Тефтелева, на одном из заседаний суда зачитали ходатайство Морковина, в котором бизнесмен давал согласие на то, чтобы экс-мэр отбывал арест в его пустующем доме. Адвокаты пояснили, что их пожилому, страдающему хроническими заболеваниями клиенту нужен свежий воздух, и он сможет гулять на участке, огороженном высоким забором, но тогда экс-мэра оставили в СИЗО.

Когда Тефтелеву изменили меру пресечения, его увезли в Магнитогорск по месту прописки. «Он стал давать показания по другим преступлениям и ходатайство адвокатов удовлетворили, — пояснил URA.RU источник в силовых структурах. — Так как стали чаще возить на допросы и очные ставки».

Тефтелев знаком с Морковиным много лет. «Дружат семьями», — пояснил URA.RU источник в окружении экс-мэра. Одно время Морковин был учредителем газеты «Челябинский обзор», когда-то личного медиаактива Тефтелева. Жена Морковина, также давняя соратница экс-эра, Ирина Морозова руководила ОГУП «Центр технический инвентаризации», а ее дочь Полина Морозова возглавляла областной фонд имущества. Оба назначения лоббировал лично Тефтелев, он же курировал их работу, когда был вице-губернатором. Ирину Морозову уволили с госслужбы в октябре прошлого года, а фонд, которым руководила ее дочь, ликвидировали. Кроме того, Полина Морозова нанимала адвокатов для Тефтелева.

Тефтелев обвиняется в получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука. Свою вину он признал. Суд продлил домашний арест до 10 октября.