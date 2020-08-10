Челябинский министр Юрий Семенов подписал план восстановления профильной деятельности больниц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Профильная деятельность лечебных учреждений Челябинской области, в работу которых были внесены изменения из-за пандемии коронавируса, будет полностью восстановлена к 5 октября. Поэтапный план опубликован на сайте регионального минздрава, передает корреспондент URA.RU.

«В целях поэтапного снятия ограничений и профильной деятельности медицинских организаций, задействованных в организации медпомощи пациентам с подозрением и признаками заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией», — говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения региона Юрием Семеновым. Далее следует план восстановления работы.

С 10 августа возобновляется вакцинация пожилых граждан, плановая работа женских консультаций, профилактические осмотры детей до 7 лет. С этого же дня начинается плановая госпитализация в стационары по ряду профилей. С 17 августа возобновляется госпитализация в дневные и круглосуточные стационары по всем профилям. С 1 сентября начинаются профилактические осмотры детей до 17 лет, а также профосмотры, диспансеризация и вакцинация взрослого населения. С 5 октября возобновляется работа геронтологических и паллиативных отделений.

Речь идет о лечебных учреждениях, на базе которых открывались дополнительные базы для лечения ковидных больных. О восстановлении профильной деятельности больниц накануне заявил губернатор Алексей Текслер. Такое решение принято из-за снижения числа новых заболевших COVID-19.