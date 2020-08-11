Ученые рассказали, когда в Арктике растает весь лед

Земля может сильно измениться из-за таяния льдов Фото: Илья Московец © URA.RU

Через 15 лет лед в Арктике может полностью исчезнуть. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

«Сама возможность того, что уже к 2035 году Арктика может остаться без ледового покрова, должна заставить человечество активнее бороться с глобальным потеплением», — рассказала один из авторов работы, палеоклиматолог из Британской антарктической службы Луиза Сайм. Если рост температур на планете не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса, то облик Земли радикально изменится, пишет ТАСС.

Глобальное потепление может привести к тому, что уровень мирового океана в следующие сто лет поднимется на несколько метров. Ученые не исключают, что ситуация, произошедшая более 100 тысяч лет назад, когда повышение температуры воздуха всего на два градуса привело к таянию антарктических льдов, может повториться.

Если лед в Арктическом бассейне начнет таять, то это может привести к повреждению автомобильных и железных дорог, линий электропередач и трубопроводов. Также в случае повышения температуры воздуха увеличится уровень заболеваемости и смертности среди детей и пожилых людей.

Рост природных катаклизмов в России обусловлен неоднородным глобальным потеплением. Как сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в экваториальных районах климат не слишком меняется, но на северных широтах, изменения существенны, передает агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.