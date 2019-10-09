России предрекли катастрофу из-за потепления

Воздух в России нагревается быстрее темпов глобального потепления Фото: pixabay.com

Россию ждут катастрофические последствия из-за того, что температура приземного воздуха в стране растет в несколько раз быстрее темпов глобального потепления. Об этом сообщает русская служба «Би-би-си» со ссылкой на доклад Росгидромета.

Синоптики установили, что приземный воздух в России становится жарче на 0,43 градуса за 10 лет. «Это более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления», — передает «Национальная служба новостей». Из-за этого уже в ближайшее время существенно вырастут расходы на инфраструктуру и поддержание сельского хозяйства.

Например, большую опасность представляет таяние вечной мерзлоты, которая занимает более 60% территории России. Также с 1980-х годов на 40% сократилась толщина морского льда в Арктическом бассейне. Все это может привести к повреждению трубопроводов, автомобильных и железных дорог, линий электропередач. Кроме того, из-за повышения температуры увеличится заболеваемость и смертность среди детей и пожилых людей.

В начале октября российские ученые пришли к выводу, что таяние многолетней мерзлоты, к которому привело глобальное потепление, негативно скажется на некоторых российских городах, напоминает RT. В беседе с «URA.RU» директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин заявил, что в первую очередь это грозит срывом многих промышленных проектов на Севере.