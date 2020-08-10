В ХМАО за сутки коронавирусом заболели 108 человек. Такого низкого показателя в регионе не было с 29 мая. К тому же, увеличилась скорость, с которой падает число новых зараженных, зафиксировав новый тренд. Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 81 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 17 человек зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 87 случаях. По 21 человеку контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Лидерами по числу заболевших являются Нижневартовск, Сургут и Мегион. Остальные случаи заражения по ХМАО распределились следующим образом:
- Нижневартовск — 26;
- Сургут — 21;
- Мегион — 14;
- Урай — 10;
- Ханты-Мансийск — 9;
- Нефтеюганский район — 7;
- Нефтеюганск — 4;
- Октябрьский район — 4;
- Радужный — 3;
- Нижневартовский район — 3;
- Лангепас — 2;
- Сургутский район — 2;
- Когалым — 1;
- Пыть-Ях — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1.
Всего: 108
Коэффициент распространения инфекции (Rt) в ХМАО вторые сутки подряд ниже 0,8. Если Rt продержится на этом уровне еще шесть дней, регион сможет перейти ко второму этапу снятия карантина и откроются стоматологии, а также учреждения культуры.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО до 23 августа продлен карантин по коронавирусу, но ограничения касаются не всех: самые строгие запреты остались лишь для пенсионеров, беременных и людей с хроническими заболеваниями.
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