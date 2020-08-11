Главная соперница Лукашенко на выборах покинула Белоруссию

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Россия. Киалимская бабушка. Челябинск. 04 декабря 2018. Пресс-тур по туристическому маршруту
Светлана Тихановская улетела из страны после президентских выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула страну после окончания выборов. Она свободна и находится в Литве, рассказал глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

«Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве», — пишет Линкявичюс в своем официальном аккаунте в Twitter. Штаб Тихановской подтвердил, что она вышла на связь. Незадолго до этого президент Литвы Гитанас Науседа поддержал идею Польши о проведении саммита ЕС по ситуации на выборах в Белоруссии.

11 августа в США заявили, что считают белорусские выборы несвободными и несправедливыми. Америка осудила власти Белоруссии за применение силы к оппозиционерам и блокировку интернета в стране.

На выборах в Белоруссии победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. У его главной соперницы Светланы Тихановской было всего 9,9%. После объявления результатов выборов в стране начались протесты и жесткие столкновения с полицией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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