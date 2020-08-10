Челябинский олигарх Аристов сменил менеджера в ключевом активе

Александр Аристов меняет кадры в своих активах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

В структурах челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова произошли кадровые изменения. Директором агрофирмы «Ариант» стал Андрей Борисов, сменив в должности Евгения Ходоровского, сына гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Как сообщил URA.RU источник в окружении бизнесменов, смена кадров проходит в рамках раздела бизнеса между Аристовым и Антиповым.

«Борисов это доверенный человек Аристова, — сообщил URA.RU инсайдер. — Ходоровский-младший — человек Антипова. Агрофирма является одним из ключевых общих активов, который отходит Аристову. Поэтому это уже его кадровое решение». В пресс-службах бизнесменов от комментариев воздержались. Изменения в базу данных ЕГРЮЛ внесены 10 августа. Борисову принадлежит фирма «Ариант-АГРО», связанной с группой компаний «Ариант».

Агрофирмой 2016 по 2019 год руководил Александр Кретов, зять Аристова. По настоянию Антипова директором стал Ходоровский-младший. Как отметил инсайдер, с этого времени между Аристовым и Антиповым начался конфликт, который перешел в раздел активов. Совместный бизнес они создавали с начала девяностых годов.

О разделе активов было заявлено в мае. Стороны судились, но потом договорились о мирном процессе. К Антипову отходит все, что связано с металлургией, в том числе ЧЭМК. Аристов получит контроль над остальными активами, в числе которых производство продуктов. Почти вся общая недвижимость будет выставлена на продажу.