Первый торговый центр в Челябинске продается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Олигархи Александр Аристов и Юрий Антипов продают весь непрофильный совместный бизнес. Среди выставленного на реализацию имущества — первый торговый комплекс в Челябинске, особняк одного из бизнесменов в бору и аквапарк, сообщил URA.RU источник в их окружении.

«Аристов оставляет себе агрохолдинг „Ариант“ и „Кубань-Вино“, а также офисное здание у Торгового центра, где находится его резиденция. Антипов — ЧЭМК, Катав-Ивановский литейный завод и рудник в Кусинском районе. Остальные активы решили продать. В том числе Торговый центр, бассейн с аквапарком „Ариант“, особняк Аристова по улице Калининградской в бору недалеко от Шершневского водохранилища и другие активы», — рассказал инсайдер.

Он добавил, что будет ликвидировано ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания», которая значилась учредителем основных активов. Среди собственников УСМК — супруги Юрий и Людмила Антиповы (доли по 25%), супруги Александр и Людмила Аристовы (по 15%) и их дочь с зятем Елена и Александр Кретовы (по 10%). Каждая из сторон планирует создать собственную управляющую компанию.

В пресс-службе Аристова не отвечают на запросы. В окружении Антипова подтверждают лишь, что стороны договорились о разделе совместного имущества. Оба прекратили судебные войны, решают конфликты с помощью юристов.

По данным инсайдеров URA.RU, Аристов сосредоточится на агробизнесе. Антипов будет создавать совместное предприятие со свердловским олигархом Дмитрием Пумпянским.