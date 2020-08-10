Число новых зараженных COVID тюменцев вновь сократилось

За последние сутки COVID-19 был обнаружен у 71 жителя Тюменской области. Информацию об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии диагноз был подтвержден у 6726 тюменцев.
«Тюменская область — 71 (подтвержденный случай COVID-19 за сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. О новых подробностях заражения не сообщается. При этом ситуация с постоянным снижением заболеваемости коронавирусом продолжает улучшаться.
От коронавируса вылечилось более 6035 человек. Смертей пациентов с диагнозом COVID-19 за минувшие сутки не зарегистрировано. Карантин в регионе продлен до 16 августа.
Ранее агентство писало о том, что по результатам исследований популяционного иммунитета, в тюменской области было обнаружено 24,5% процентов людей с антителами к коронавирусу. Уральский регион обошли Республика Татарстан (31,5%), Тульская область (27,8%), Санкт-Петербург (26%)
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