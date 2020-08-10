Названы регионы, где больше всего людей с антителами к COVID-19

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Совещание в полпредстве с главами регионов УрФО по экологии. Екатеринбург, попова анна
По словам Анны Поповой, первое место за Татарстаном и Санкт-Петербургом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

По результатам исследований популяционного иммунитета, больше всего людей с антителами к коронавирусу в процентном соотношении зафиксировано в центральной части России, Санкт-Петербурге и Тюменской области. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Роспотребнадзор продолжает серологические исследования на COVID-19, они проведены уже в 26 субъектах», — цитирует Попову РИА «Новости». По ее словам, в лидерах среди регионов оказались Республика Татарстан (31,5%), Тульская область (27,8%), Санкт-Петербург (26%) и Тюменская область (24,5%).

Попова также добавила, что сейчас продолжается мониторинг окружающей среды на наличие коронавируса. Новых очагов заражения выявлено не было.

Ранее в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера выявили, что больше всего антител к коронавирусу вырабатывается у граждан старше 70 лет и детей. Также эта цифра зависит от профессий в которых заняты люди.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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