Названы регионы, где больше всего людей с антителами к COVID-19

По словам Анны Поповой, первое место за Татарстаном и Санкт-Петербургом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По результатам исследований популяционного иммунитета, больше всего людей с антителами к коронавирусу в процентном соотношении зафиксировано в центральной части России, Санкт-Петербурге и Тюменской области. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Роспотребнадзор продолжает серологические исследования на COVID-19, они проведены уже в 26 субъектах», — цитирует Попову РИА «Новости». По ее словам, в лидерах среди регионов оказались Республика Татарстан (31,5%), Тульская область (27,8%), Санкт-Петербург (26%) и Тюменская область (24,5%).

Попова также добавила, что сейчас продолжается мониторинг окружающей среды на наличие коронавируса. Новых очагов заражения выявлено не было.

Ранее в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера выявили, что больше всего антител к коронавирусу вырабатывается у граждан старше 70 лет и детей. Также эта цифра зависит от профессий в которых заняты люди.

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