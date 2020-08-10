Екатерина Худи уверена, что заразилась COVID на работе Фото: Екатерина Худи, Instagram

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Лаборант Салехардской окружной больницы (ЯНАО) Екатерина Худи обвинила руководство в том, что ее хотят упрятать в психоневрологический диспансер. Женщина, ставшая инвалидом после перенесенного COVID, заявила, что ей уже поставили диагноз «психическое расстройство».

«На врачебной комиссии мне сказали, что это психическое расстройство, — сообщила Худи на своей странице в Instagram. — У них сейчас миссия запереть в ПНД». Женщина утверждает: врачи даже не обсуждали ее заболевание, а разговаривали по телефону.

На видео Худи демонстрирует последствия болезни, что не оставило равнодушным комментаторов. «Пишите каждую неделю в различные инстанции, — отметила пользователь Елена Харючи. — В психушку легко загреметь с такими комиссиями и бездействием».

Ранее URA.RU рассказывало о ситуации, в которой Худи оказалась после того, как ее коллеги привезли коронавирус из командировки в Сабетту. Лаборанты, обследовавшие вахтовиков, вышли на работу сразу по возвращении и женщина заразилась COVID.

В департаменте здравоохранения ЯНАО сообщили, что в курсе истории и всех подробностей. «Департамент проверяет правильность оказания медицинской помощи в каждом конкретном случае, зарегистрированном в больницах округа, это касается и пациентки из данного видео. Если будут выявлены нарушения — примем меры», — пояснили представители ведомства.