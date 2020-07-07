В мае лаборантов отправляли в Сабетту для взятия анализов у вахтовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудница Салехардской окружной клинической больницы Екатерина Худи рассказала в социальных сетях, как она заболела коронавирусом и как в медучреждении проводились диагностика и лечение. По словам лаборанта, врачи долго отказывались ставить ей диагноз, в результате чего «за 50 дней сделали инвалидом».

«История началась 15 мая, когда сотрудников лаборатории без соответствующих допусков отправили в Сабетту брать мазки у вахтовиков», — рассказала Худи. По ее словам, вернувшиеся из Ямальского района лаборанты привезли с собой инфекцию, но продолжали выходить на работу вместе с теми, кто оставался в Салехарде.

В итоге через несколько дней Худи почувствовала себя больной, однако ставить диагноз «коронавирус» ей никто не стал, под предлогом того, что анализы были отрицательными. Несмотря на появляющиеся клинические симптомы — повышенная температура, ломота в мышцах и суставах, боли, лечение ограничивалось противовирусными препаратами.

В течение мая и июня Худи несколько раз закрывали больничный лист, однако при выходе на работу температура снова поднималась и состояние ухудшалось, из-за чего врачи начали подозревать психосоматику. В конце июня температура у больной поднялась до 39 градусов и сбить ее уже не удавалось.

Сделанные в очередной раз мазки подтвердили коронавирус у медработника и ее старшего сына. Проведенная после госпитализации КТ подтвердила у обоих поражение легких.

Лаборант в опубликованном видео называет конкретные фамилии ответственных работников СОКБ, которые, по ее мнению, допустили халатность из-за которой она «за 50 дней стала инвалидом». По мнению Худи, результаты анализов, сданных в мае, ей подделывали.

В департаменте здравоохранения ЯНАО агентству сообщили, что знают о публикации Худи в соцсетях. «Инициирована проверка качества оказания медицинской помощи в рамках ведомственного контроля и безопасности медицинской деятельности», — рассказали представители депздрава.