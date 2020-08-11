Врачи нашли необратимые последствия у переболевших коронавирусом

Тем, кто перенес болезнь, могут грозить последствия для мозга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У людей, перенесших коронавирус, обнаружились неврологические симптомы, повышенный риск инсульта и длительные последствия для мозга. Осложнения появляются из-за поражения органов вирусом, сказано в исследовании международной команды ученых.

«Мы получаем все больше доказательств о том, что вирус поражает многие системы организма, а не только легкие», — приводит слова исследователей «Ридус». К примеру, при попадании вируса в мозг у переболевших может развиваться синдром хронической усталости. Также некоторые пациенты, у которых до коронавируса были проблемы с сердцем, жалуются на ухудшение памяти.

О более длительных последствиях COVID-19 говорить пока нельзя. Эксперты уверены, что ученые еще много лет не узнают о том, как вирус влияет на повышение риска болезни Альцгеймера или когнитивные нарушения. Тем не менее, врачи советуют заниматься профилактикой и лечением коронавируса, чтобы последствия от него были минимальны.

Второго августа врач дала несколько советов людям, которые перенесли COVID-19. Их соблюдение поможет россиянам восстановиться после болезни.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.