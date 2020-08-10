Челябинка довела самостоятельное расследование до настоящего уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Жалоба жительницы Челябинска на то, что оперативники нашли и продали угнанное у нее авто, вылилась в уголовное дело. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере). По сведениям, изложенным в публикации, проводится проверка», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Сама потерпевшая сказала URA.RU, что ее пока не уведомили о начале расследования.

Как рассказала URA.RU жительница Челябинска Мария Беспалова, в полиции ей сообщили, что разыскали угнанный у нее Nissan Wingroad, но некоторое время спустя начали уверять, что речь идет об ошибке, а машину разобрали на запчасти. Женщина продолжила поиски самостоятельно и обнаружила автомобиль, который успел трижды сменить владельца, в соседнем Казахстане. Первый покупатель, по ее словам, сообщил, что приобрел машину у полицейских.

«Следователь полиции заявила мне, что они не могут работать в соседнем государстве и предложила самой „заманить“ нынешнего хозяина машины в Челябинск. Тогда я написала заявления начальнику ГУ МВД по региону генералу Андрею Сергееву, в службу собственной безопасности полицейского главка и в прокуратуру», — рассказала женщина URA.RU.